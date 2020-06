Post-coronavirus: 21 bonnes habitudes à conserver après le déconfinement

ISTOCK/DEAN-MITCHELL

Faire du télétravail (et économiser)

Jamais le télétravail n’aura été aussi populaire. Selon l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, le taux de Canadiens qui travaillent à domicile depuis le début de la crise a septuplé, passant de 7% à 52%.

Ainsi le télétravail offre certains avantages tels que le temps — et l’argent — économisé en transport, sans parler du gain de productivité et d’autonomie, du temps de sommeil plus qualitatif, d’une meilleure concentration, et l’avantage de travailler en mou…

Si tous les Canadiens qui se déplacent en voiture pour se rendre au boulot travaillaient de la maison deux jours par semaine, la consommation annuelle d’essence au pays serait réduite de 390 millions de litres, selon une étude menée par Telework Research Network (l’équivalent de 286 000 voitures en moins sur les routes chaque année!).

La Banque de Montréal affirme que les dépenses par carte de crédit ont diminué de 20% à 30% en mars 2020, sur une base annuelle, au même moment où les paiements par cartes sont privilégiés dans la plupart des commerces. Certaines catégories de dépenses, comme les voyages par exemple, ont presque complètement disparu. Signe que les gens dépensent globalement moins, même les commandes de plats à emporter ou les livraisons dans les restaurants ont diminué, alors qu’on s’attendait à les voir augmenter.

Beaucoup de personnes qui ont goûté aux avantages du télétravail ne voudront pas retourner au bureau. Des gestionnaires qui étaient réticents à laisser leurs employés s’installer à domicile réalisent maintenant que c’est tout à fait réalisable. On fera probablement davantage de travaux de recherche sur le sujet car, pour l’instant, il en existe que très peu.

L’un des grands défis concerne la gestion du temps. Avec moins d’interruptions et de distractions à domicile, vous travaillez de plus longues périodes. Sur un lieu de travail, vous prenez des nouvelles de vos collègues, vous vous dégourdissez les jambes et soufflez un peu entre deux réunions. La réalité est différente pour plusieurs télétravailleurs qui enchainent les réunions et les tâches administratives. Ce rythme de travail peut étouffer les gens, il faudra donc réfléchir à des moyens de retrouver ces laps de temps autrefois imposés.

