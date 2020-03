15 règles à suivre pour bien travailler depuis la maison

16 / 16

g

Cherchez du soutien

Le télétravail demande aussi des efforts de la part de votre famille et de vos amis. « Faites-leur connaître vos heures de “bureau”, les moments où vous pouvez être dérangé et ceux où vous n’êtes pas disponible », suggère Clare Evans. Et quand ils ne comprennent pas vraiment l’allusion, vous pouvez toujours mettre un panneau « Ne pas déranger » (ou fermer votre porte à clé).

Vous aimerez aussi:

Travail : 10 moyens de se faire remarquer par ses patrons

30 mini-tâches à faire maintenant (pour être heureux de les avoir faites plus tard!)

Travailler mieux au lieu de plus

Tiré de Rd.com: 15 Must-Follow Rules to Get More Done When Working from Home