Sevrage du café: 10 réactions inusitées du corps

WAYHOME studio / Shutterstock

Vous pourriez souffrir de maux de tête plus fréquents

Tous les buveurs de café connaissent et redoutent ces maux de tête déclenchés par l'absence du sacro-saint expresso matinal. Quand vous cessez de boire du café, vous privez votre corps d'adrénaline et de dopamine, deux hormones qui font office de stimulants naturels et vous gardent en éveil. Au lieu de cela, l'adénosine – une hormone qui gère le repos et la fatigue – afflue dans votre cerveau et en modifie la chimie, d'où le mal de tête. Pour atténuer la douleur, n'arrêtez pas d'un coup, recommande Wesley Delbridge, diététicien et porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique. Au lieu de ça, réduisez légèrement votre consommation tous les deux ou trois jours. Éliminez une demi-tasse de café et remplacez-la par une tisane, ou encore mélangez votre café avec du décaféiné pour éviter les problèmes de manque – un très bon moyen de décrocher de votre dépendance à la caféine.