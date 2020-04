Anxiété et dépression en confinement: 13 conseils d’experts en santé mentale

14 / 15

Evgeny Atamanenko/Shutterstock

Restez calme pour vos enfants

Les parents doivent faire attention à ce qu’ils disent et à la façon dont ils le disent, prévient le Dr Fornari. «Les enfants entendent tout et sont comme des éponges: les parents doivent donner l’exemple par une attitude calme et organisée.» Écoutez leurs inquiétudes et offrez-leur une oreille attentive et rassurante. Consulter le Guide autosoins COVID-19 du gouvernement du Québec, pour savoir comment protéger votre santé et celle des autres et transmettez l’information à vos enfants.

