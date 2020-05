À quoi ressemblent les 12 villes les plus polluées après la quarantaine

GETTY IMAGES (2)

São Paulo, Brésil

La ville la plus peuplée d’Amérique du Sud, São Paulo, subit des embouteillages et de lourdes conditions de smog depuis plusieurs années. Devenue l’épicentre des cas de coronavirus au pays, la ville a pris des mesures drastiques pour limiter la propagation. La voilà qui profite désormais des conséquences involontaires (mais très appréciées) d’un air plus pur.

Santiago Marrodán, un guide-touristique à São Paulo, s’est promené pour la première fois depuis des semaines et n’en croyait pas ses yeux. «L’air est plus pur et le ciel est plus bleu! Cela ne me semblait pas réel parce que j’étais enfin heureux d’aller à l’extérieur. La pollution a probablement diminué parce qu’il y a moins de voitures dans la rue que d’habitude.»

L’autoroute João Goulart du centre-ville, surnommée Minhocão (le gros ver) est idyllique sans son trafic habituel pare-chocs à pare-chocs. Selon le rapport COVID-19 sur la qualité de l’air d’IQAir, la ville a connu une réduction de 32% de la pollution atmosphérique entre le 23 mars et le 13 avril 2020.