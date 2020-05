Marcher pour faire de l’exercice: 8 astuces pour rendre votre marche plus saine

JAKOB FRIDHOLM/GETTY IMAGES

Sortez promener Fido

Les gens ont tendance à devoir se préparer aux séances d'entraînement, alors que les chiens sont toujours prêts à se promener. Selon une étude de 2017 publiée dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health, les propriétaires de chiens sont généralement plus actifs et en meilleure santé mentale et physique. Vous et votre chien bénéficiez donc tous les deux de gros avantages pour la santé. Il en sera également d’autant plus facile de commencer une routine de marche régulière.

De plus, une recherche sur les comportements canins-propriétaires paru dans la revue BMC Veterinary Research suggère que vous êtes plus susceptible de sortir fréquemment un gros chien qu'un plus petit.