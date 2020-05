11 conseils aux aidants naturels pour éviter l’épuisement

Bignai/Shutterstock

Prenez soin de vous

Le rôle d’aidant naturel (ou proche aidant) est à la fois valorisant et stressant. Les proches aidants sont donc à haut risque d’épuisement, selon le psychologue Shane G. Owens, Ph. D., du programme de phycologie clinique de l’université de Long Island. Et c’est aussi le point de vue du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). Parce qu’ils ont un rôle très exigeant et très lourd, les proches aidants sont à risque de hauts niveau de stress, de frustration, d’anxiété, de surmenage, de colère, de dépression et d’abus potentiel d’alcool et d’autres substances.

De plus, ils peuvent avoir une réponse immunitaire diminuée, être en mauvaise santé et souffrir d’une maladie chronique. Ils peuvent négliger leur propre santé et présenter un risque de mortalité plus élevé que des personnes du même âge qui ne prennent pas soin d’un proche, selon la Family Caregiver Alliance.

Une des meilleures choses à faire pour un aidant naturel, selon Shane Owens, est de prendre soin de soi. C’est vite dit. Commencez par ces conseils d’experts pour diminuer l’épuisement.

