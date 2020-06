Combien d’argent (et de temps) peut-on économiser grâce au télétravail?

CATHERINE FALLS COMMERCIAL/GETTY IMAGES



Le télétravail a certains avantages: les économies financières et le temps gagné par la bande! En effet, les dépenses sont réduites dans un large éventail de domaines. En ne vous rendant pas quotidiennement au bureau, vous évitez les coûts associés aux déplacements domicile-travail et à nos activités quotidiennes régulières, comme acheter un trio déjeuner sur le pouce, payer les frais de garde d’enfants et accumuler les factures de nettoyage à sec.

Pour illustrer les économies potentielles, le site Zippia a créé une calculatrice interactive qui vous permet d’estimer combien vous économisez en ce moment. Bien que le tout soit en unités impériales, le résultat tient également compte du temps que vous épargnez et le convertit en salaire. Vous pourriez être surpris par le résultat — et pourrait même vous inciter à être un peu plus économe lorsque vous retournerez au boulot.

*Les montants qui suivent ont été convertis en dollars canadiens.

