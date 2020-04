COVID-19: faire soi-même son masque de protection

3 / 10

1. Choisissez votre tissu et taillez-le

Une étude de l’Université de Cambridge (en anglais seulement) montre que les taies d’oreiller antimicrobiennes, les tee-shirts en coton mélangé et les linges à vaisselle filtrent un pourcentage plus élevé de particules. Mais tout tissu léger (et lavable à la machine) offrira un bon niveau de protection. Plus votre tissu est fin, plus la couture sera facile.

Il est préférable de choisir deux types de tissus différents, afin de pouvoir différencier l’intérieur de l’extérieur du masque. Posez vos deux tissus l’un sur l’autre et découpez un carré de 9½ po.

