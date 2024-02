8 secrets d’experts pour réussir dans votre travail

g-stockstudio/Shutterstock Découvrez ce qui fait plaisir à vos collègues Montrer de la reconnaissance est bon pour le moral de l’équipe et encourage l’entreprise à faire du bon travail. Dire «merci» est un bon début, mais apprendre comment chacun aime être félicité peut vous distinguer à leurs yeux. Certaines personnes aiment qu’on les applaudisse lors d’une réunion, d’autres préfèrent qu’on les félicite plus discrètement, individuellement, explique Mme Wilschanski. Pour aller encore plus loin, récompensez un travail particulièrement bon avec une petite surprise personnelle, comme un croissant de la boulangerie préférée de votre collègue. Découvrez ces 8 lieux de travail dans le monde pour pratiquer le cotravail, dont 4 à Montréal!

Uber Images/shutterstock N’ayez pas peur de vous mettre en valeur Il est souvent décevant de voir vos efforts passer inaperçus. Ça ne veut pas dire qu’on n’a pas remarqué vos aptitudes à terminer vos projets en avance et votre énergie à toujours en faire plus que ce qui est demandé, remarque Mme Wilschanski. Pour vous en assurer, faites-le remarquer poliment à votre supérieur. Convenez que les objectifs n’étaient pas faciles à atteindre et avouez que vous êtes fier de les avoir réalisés. «Vous inversez les rôles et montrez ce que vous faites à votre supérieur», affirme Mme Wilschanski. Votre supérieur sera enchanté de votre travail acharné et vous remerciera probablement pour l’effort.