20 questions à poser lors d’un premier rendez-vous

I am Kulz/Shutterstock

I am Kulz/Shutterstock

18 / 20

TORWAISTUDIO/Shutterstock

Ton travail, tu l’aimes vraiment?

Vous ne voulez pas simplement connaître son métier, mais aussi ce qu’il lui apporte de plus que sa paye hebdomadaire. Puisqu’on y passe de longues heures, il doit nous convenir ou, encore, savoir pertinemment pourquoi on le tolère (pour obtenir un autre poste ensuite). Intéressante discussion à venir, c’est certain!