Démasquer les menteurs : 7 trucs pour détecter les mensonges

Comment savoir si quelqu’un ment? Des experts partagent avec nous leurs meilleurs trucs et astuces pour détecter les mensonges… et démasquer les menteurs!

ISTOCK/PORTRA

Son langage corporel coïncide-t-il avec ses propos?

Il est important d’examiner l’ensemble de l’attitude de la personne et pas un seul aspect de celle-ci. L’honnêteté se caractérise par une synchronisation des mouvements et de la communication: donc, regardez la posture, mais aussi la coordination entre le visage, le corps, la voix et le discours. Comme un animal qui ne veut pas être découvert, un menteur peut ramener ses bras et ses jambes sous lui et bouger aussi peu que possible – tout pour paraître plus petit. Souvent les menteurs mettent les mains derrière leur dos pour ne pas être trahis par l’agitation de leurs doigts. Le langage corporel est aussi important que les mots, voici 8 manières d’inspirer confiance.