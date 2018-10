28 / 37 Shutterstock Alternez votre respiration d’une narine à l’autre Cela vous aidera à prendre des respirations plus profondes et, en plus, à avoir une respiration de méditation. Fermez la narine droite avec le pouce ou l’index. Inspirez lentement et longuement par la gauche, puis changez de position pour que votre doigt ferme la narine gauche et expire par la droite. Inspirez ensuite par la droite et continuez ainsi d’alterner la droite et la gauche. Non seulement cet exercice et d’autres exercices de respiration profonde réduiront votre stress et votre tension, mais il offre cet avantage secondaire de renforcer votre attention. Apprenez à gérer votre stress et votre anxiété avec nos 50 meilleurs.

29 / 37 Lolostock/Shutterstock Tenez la main de quelqu’un En stimulant le nerf vague, la chaleur d’un contact peut calmer la tension et déclencher la libération d’ocytocine. Pour les besoins d’une étude, le psychologue Richard Davidson de l’Université du Wisconsin et Jim Coan, de l’Université de Virginie, ont dit à 16 femmes mariées qu’elles étaient sur le point de recevoir une décharge électrique. Dans l’attente du choc, elles devaient soit tenir la main de leur partenaire, soit celle d’un étranger, soit rester seules. Les chercheurs ont étudié ce qui se passait dans le cerveau de ces femmes grâce à des appareils d’imagerie médicale. Ils ont ainsi pu observer que les femmes restaient plus détendues quand elles tenaient les mains de leur partenaire que lorsqu’elles tenaient celles d’un étranger. Mais c’est lorsqu’elles étaient seules dans l’attente du choc que leur réaction au stress était la plus forte. Découvrez comment l’odeur de l’amour peut réduire le stress.