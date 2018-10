Danser ralentit le vieillissement du cerveau

Même si toutes les activités physiques aident à garder le cerveau en santé, la danse semble la plus efficace pour préserver la mémoire et l’équilibre.

Nous savons que l’activité physique atténue les effets du vieillissement sur le cerveau, mais y a-t-il des exercices plus efficaces que d’autres? Des chercheurs allemands ont comparé les résultats d’un entraînement d’endurance et de souplesse (vélo, marche nordique, étirements) à ceux d’un cours de danse (jazz et salsa, entre autres). Après 18 semaines, l’hippocampe – cette région du cerveau vitale pour la mémoire et l’équilibre, et qui tend à se réduire avec l’âge – avait grandi chez tous les participants. Mais seuls les danseurs avaient amélioré leur sens de l’équilibre. Les exigences propres à la danse – apprentissage de pas, rythmes changeants – expliquent sans doute ces progrès.

