Photo: Jaime Hogge

Comment sait-on si on est atteint de démence?

Stephen Chow a su que quelque chose n’allait pas quand il a commencé à faire plus de fautes dans ses courriels professionnels, en 2010. Il avait 51 ans à l’époque, vivait à Scarborough, en Ontario, et travaillait comme spécialiste en technologies de l’information au ministère ontarien des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

D’abord, il a fait comme si de rien n’était, mais son problème est devenu plus criant quand il s’est vu refuser à répétition son mot de passe. Il avait en outre de plus en plus de mal à se concentrer et à exécuter des tâches simples et familières comme effectuer des opérations arithmétiques ou signer un document. «Tout allait de travers, et je ne savais pas quoi faire», se souvient-il. Pour ne pas inquiéter sa femme Eva et ses deux fils adultes, il a gardé le secret, espérant qu’il saurait tirer son épingle du jeu.

Ses symptômes n’ont fait pourtant que s’aggraver. Il faisait chaque jour 90 minutes de voiture pour aller au travail et en revenir. Peu à peu, il lui est devenu difficile de voir clairement la ligne blanche au milieu de la chaussée ou les voitures à côté de la sienne. Au début de 2014, lors d’une tempête de neige, sa mauvaise vue a failli lui coûter la vie: incapable de discerner le bas-côté, il a glissé dans un fossé. Il s’en est tiré indemne, mais son anxiété croissante l’a finalement poussé à consulter son médecin de famille.

Mis au courant des difficultés de Stephen au clavier et au volant – deux problèmes moteurs –, le médecin l’a d’abord adressé à un spécialiste de la maladie de Parkinson, qui a exclu cette hypothèse parce que ni les mains ni les jambes du patient ne tremblaient. En mai 2014, Stephen a obtenu un rendez-vous avec la Dre Carmela Tartaglia, neurologue cognitive spécialiste de la démence précoce à l’hôpital Toronto Western. La neurologue s’est doutée que les symptômes de Stephen traduisaient un dysfonctionnement visuo-spatial, qui peut être un signe avant-coureur de la maladie d’Alzheimer, et elle a remarqué un indice subtil mais révélateur. «Les difficultés d’écriture de Stephen étaient plus apparentes en cantonais, dit-elle. C’est sa première langue, et le cantonais est plus visuel que l’anglais.» Pensez à adopter ces bonnes habitudes pour éloigner la maladie d’Alzheimer.

Une IRM révélera bientôt une atrophie de la matière corticale à l’arrière du cerveau, région qui interprète les perceptions visuelles. Dix-huit mois plus tard, des biomarqueurs trouvés dans le liquide cérébrospinal ont confirmé que Stephen Chow souffrait de la forme précoce de la maladie d’Alzheimer, six ans après en avoir observé les premiers symptômes.

Stephen Chow est l’un des quelque 700 000 Canadiens actuellement atteints de démence. Bien que la proportion des nouveaux cas dans la population recule depuis des décennies grâce à des modes de vie plus sains, le nombre total de malades devrait quand même doubler au cours des 15 prochaines années en raison du vieillissement démographique. Chaque année, il se fait au pays plus de 75 000 diagnostics de démence sous une forme ou une autre, et 10% touchent des personnes de moins de 65 ans.

Il importe de dépister ces troubles au plus tôt afin que les victimes et leur famille puissent apporter à leur mode de vie les correctifs susceptibles de ralentir la maladie et d’en atténuer les effets. En principe, on devrait pouvoir consulter un généraliste, subir les tests pertinents et obtenir un diagnostic dans les 6 à 12 mois suivant l’apparition des symptômes. En réalité, selon une étude australienne, il faut compter deux ans en moyenne pour que le médecin de famille soit informé et trois ans pour que le diagnostic soit confirmé.

On associe souvent la démence à la perte de mémoire, mais il est très fréquent que ce ne soit pas le premier signe précurseur. La démence peut toucher beaucoup de régions cérébrales, et on sait à présent que les symptômes dépendent de la zone touchée. Aussi, les médecins emploient-ils désormais des outils de pointe comme l’imagerie cérébrale et les biomarqueurs protéiques pour obtenir un diagnostic plus rapide et plus sûr. Mais avant d’en arriver là, il faut qu’un trouble soit constaté et que quelqu’un en soit informé.

«J’ai su que Steve avait un problème quand il m’a téléphoné du cabinet de sa neurologue», dit Eva. Informée du diagnostic, elle s’est rendu compte qu’il y avait eu des indices. Elle n’avait pas su quoi surveiller, tout simplement.

