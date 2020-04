10 raisons «santé» de se mettre au jardinage

Un bénéfice étonnant du jardinage est qu’il vous redonne espoir en l’avenir. «Lorsque vous jardinez, vous vous attendez à une croissance et à du changement», affirme Gwenn Fried. Comment? «Quand vous plantez une graine et que vous l’arrosez, vous espérez que cette graine formera des racines dans le sol qui feront à leur tour pousser des tiges et des feuilles. Quand vous voyez cet espoir se concrétiser, ajoute-t-elle, cela vous aide à fonder le même genre d’espoir en la vie de tous les jours.»

Il stimule votre cerveau

Plus qu’un exercice pour votre corps, le jardinage fournit aussi un entraînement bénéfique pour votre cerveau, selon une étude de 2019 publiée dans International Journal of Environmental Research and Public Health. Les chercheurs ont mesuré des facteurs de croissance des cellules nerveuses du cerveau associés à la mémoire (en anglais) chez les participants de l’étude – tous âgés – avant et après qu’ils aient fait un jardin de légumes et ont découvert que leurs niveaux de croissance des cellules nerveuses du cerveau avaient augmenté de façon significative.

Sans doute «le bienfait le plus étonnant du jardinage est-il la capacité pour ceux qui jardinent de continuer d’apprendre tout au long de leur vie, conclut Gwenn Fried. C’est important de stimuler notre cerveau pendant toute notre vie. Avec le jardinage, il y a toujours quelque chose à apprendre sur les plantes et les nouvelles techniques, ou bien sur l’histoire et nos expériences passées.»

N’hésitez pas à commencer un jardin d’intérieur!