Les stades de l’Alzheimer et l’évolution de cette maladie

4 / 7 De Visu/Shutterstock STADE 3 : Démence légère, ou phase précoce d’Alzheimer Les symptômes les plus courants de la maladie d’Alzheimer sont des pertes de mémoire complètes et persistantes. La Dre Porter précise que les patients peinent à gérer leur budget, à planifier leurs déplacements ou même à faire leur épicerie. « Les activités de tous les jours sont les plus touchées dans ce stade précoce de l’Alzheimer ». Selon Sharon Roth Maguire cependant, la personne qui en souffre arrive souvent à compenser ces manques quotidiens. Les événements imprévus ou stressants servent alors d’indicateurs de son incapacité à affronter une situation. Stacey Barcomb considère que c’est le moment parfait pour faire une rencontre entre les parents ou les proches aidants et le médecin afin de faire un bilan sur la maladie et de planifier les étapes ultérieures. C’est le stade de la maladie d’Alzheimer qui permet le plus facilement d’établir le diagnostic, selon la Clinique Mayo. Les signes de démence ne sont pas tous liés à la maladie d’Alzheimer. Voici 10 causes de démence que l’on peut traiter avant qu’il ne soit trop tard.

5 / 7 wavebreakmedia/Shutterstock STADE 4 : Démence moyenne, ou phase intermédiaire de l’Alzheimer À ce stade, les personnes atteintes peuvent se perdre, ne plus reconnaître les gens ou ne plus pouvoir prendre soin d’elles-mêmes. « Elles peuvent à peine fonctionner à la maison et doivent s’astreindre aux tâches les plus élémentaires, explique la Dre Porter. La conduite automobile devient alors dangereuse ». De plus, la perte de mémoire s’aggrave, et si elles peuvent se rappeler dans le détail de souvenirs de leur enfance, elles oublient le nom de leur nouveau coiffeur. C’est le stade le plus représenté au cinéma et à la télévision, selon Sharon Roth Maguire. On peut assister à un changement de comportement et d’humeur. « Le proche aidant peut remarquer de l’agitation, de la méfiance ou une réaction démesurée à son départ », ajoute Stacey Barcomb. C’est à cette étape que les familles devraient s’assurer d’une présence permanente auprès du patient. Découvrez pourquoi les femmes risquent davantage de souffrir de la maladie d’Alzheimer.