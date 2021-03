Faire une sieste: 10 choses qui arrivent à votre corps

2 / 11

HALFPOINT/GETTY IMAGES

Faire une sieste pour augmenter la vigilance

La sieste peut parfois être mal perçue, comme un signe de paresse. Mais chez certains des plus grands esprits – et notamment Albert Einstein et Thomas Edison – la sieste était consacrée. La recherche nous fait découvrir ses nouveaux avantages et nous informe qu’un petit roupillon peut régénérer le corps et l’esprit. Quand la léthargie commence à vous envahir durant l’après-midi, «une courte sieste déjoue votre pulsion de sommeil, cette volonté parfois irrésistible de fermer l’œil, qui peut vous déconcentrer et relâcher votre attention», explique le Dr Carl Bazil, directeur du département sur le sommeil et l’épilepsie du New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center.

En désamorçant le problème par la sieste, vous vous sentirez revigoré, plus alerte et plus concentré. La fondation américaine du sommeil cite une étude de la NASA sur des pilotes de l’armée et des astronautes qui établit un lien entre une sieste de 40 minutes à une augmentation de 34% du taux d’efficacité et de 100% de la vigilance. De plus, contrairement à ce que l’on peut penser, faire une sieste est l’une des choses à faire pour mieux dormir la nuit.