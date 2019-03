10 maladies graves reliées au manque de sommeil

Tout le monde peut passer une mauvaise nuit, mais un manque de sommeil persistant pourrait être le symptôme d’un état de santé préoccupant.

Autres symptômes de maladie cardiaque : oppression ou douleur thoracique, essoufflement, battements du cœur rapides ou irréguliers. Les maladies du cœur sont la deuxième cause de décès au Canada et la première aux États-Unis. Si vous croyez avoir des problèmes cardiaques, consultez le médecin sans tarder.

En fait, près de 44% des cardiaques ont de la difficulté à dormir et manquent de sommeil, alors que seulement 10% de la population générale souffre de troubles du sommeil, a établi le Collège américain de cardiologie. Le Dr Jeffrey Durmer l’explique ainsi : « Pendant la journée, les liquides corporels font enfler naturellement vos jambes. Quand vous vous couchez le soir, ils se redistribuent dans le corps. Mais si votre cœur ne fonctionne pas bien, ces liquides peuvent stagner dans votre cœur et vos poumons. Vous mettre en position assise devrait vous aider à mieux les redistribuer. »

Les gens qui souffrent d’hyperthyroïdie se sentiront agités dans les débuts de la maladie; avec le temps, le corps se fatigue. Ils finissent par être exténués à cause du manque de sommeil. Autres symptômes de l’hyperthyroïdie : tremblements des mains, fatigue musculaire, selles fréquentes et perte de poids. On en fera le diagnostic avec un simple test sanguin qui mesure les taux des hormones thyroïdiennes.

L’hyperactivité de la glande thyroïde – hyperthyroïdie – entraîne une accélération de plusieurs fonctions métaboliques : les gens atteints se sentent agités et avec un trop-plein d’énergie. La nuit, ils peuvent avoir de la difficulté à se détendre et à se laisser aller au sommeil, selon la Fondation américaine du sommeil.

Arthrite

Jusqu’à 80% des personnes qui souffrent d’arthrite ont des difficultés de sommeil, selon la Société de l’arthrite. Ce n’est pas seulement la douleur qui les empêche de s’endormir; en effet, l’arthrite provoque de l’inflammation et de l’anxiété qui crée un cercle vicieux, explique le Dr Daniel Smith, chirurgien orthopédique au Mount Sinaï à New York. « L’arthrite est la perte de cartilage, et c’est aussi la réponse du corps à cette déperdition par l’inflammation. L’augmentation de l’inflammation s’accompagne de la perte du sommeil, les études le prouvent. L’insomnie augmente l’inflammation et la douleur, et l’inflammation cause une diminution de la qualité du sommeil. C’est un cercle vicieux. »

Selon la Société canadienne de l’arthrite, il existe plus de 100 types différents d’arthrite avec des manifestations et des symptômes tels que : douleurs articulaires, enflure, raideur, fatigue ou éruptions qui apparaissent et disparaissent. Le diagnostic n’est pas facile à établir. Commencez donc par en parler à votre médecin de famille. Vous pourrez aller en consultation ensuite chez un rhumatologue ou un orthopédiste qui établiront le diagnostic et le traitement.