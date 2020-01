13 secrets que votre chien connaît sur vous

3 / 13

TWINSTERPHOTO/SHUTTERSTOCK

Je sais où tu es allé

«Vous, les humains, êtes de véritables éponges. Vous ramassez des composés organiques volatils partout où vous passez et sur tout ce que vous touchez. Si vous êtes allé au supermarché, par exemple, je sentirai les comptoirs boucherie et poissonnerie, et peut-être même les gens dont vous étiez proches à la caisse. Je peux sentir des choses 100 millions de fois plus subtiles que la plus légère des odeurs que vous pouvez détecter.»

Voici les mauvaises habitudes que les propriétaires de chiens doivent corriger.