10 causes de démence que l’on peut traiter avant qu’il ne soit trop tard

Perte auditive Plusieurs études récentes ont montré un lien entre la perte de l'ouïe et la démence. On croit que le port d'appareils auditifs pourrait retarder ou prévenir la démence. Dans une étude, on a découvert que la perte de l'audition s'accompagne d'une accélération du déclin cognitif chez les personnes âgées. Celles qui deviennent sourdes sont plus susceptibles de montrer des signes de démence que celles qui entendent. Une autre étude a révélé un lien entre la perte auditive et une accélération de l'atrophie cérébrale. « Vous entendez avec votre cerveau, pas avec vos oreilles », explique Carole Rogin, présidente de l'Hearing Industries Association (HIA). Le sujet ne perçoit plus correctement les sons, et ses fonctions cognitives s'en trouvent affectées, car il n'est plus capable de gérer les informations auditives et de les intégrer. « Les recherches indiquent que même une perte légère de l'ouïe entraîne un déclin cognitif parce la personne doit faire trop d'efforts pour se souvenir de ce qu'elle a entendu », conclut Carole Rogin. Afin d'éviter une perte d'audition, protégez vos oreilles des bruits intenses.

« De l'eau dans le cerveau » L'hydrocéphalie à pression normale est « une accumulation de liquide céphalo-rachidien qui cause une pression sur les tissus cérébraux », explique Kevin James. Les symptômes caractéristiques sont la difficulté à marcher, les pertes de mémoire et la perte de contrôle de la vessie. C'est une maladie rare, mais selon l'Hydrocephalus Association, plus de 700 000 Américains en sont atteints. Quelque 80 % d'entre eux reçoivent un diagnostic erroné d'Alzheimer ou de maladie de Parkinson. Vous entendrez l'expression : « avoir de l'eau dans le cerveau ». Kevin James conclut : « Non traitée, cette maladie peut provoquer une démence à long terme. Le drainage de liquide avec un shunt (dérivation vers l'abdomen du patient) permet d'améliorer les symptômes. »