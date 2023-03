Les 30 meilleurs desserts faibles en glucides (et savoureux!)

5 / 30

Des biscuits à la citrouille faibles en glucides

Ces petites friandises santé sont riches en fibres, en bêta-carotène et en minéraux, notamment en potassium. De plus, elles ne contiennent que 4 cuillères à soupe d’huile et très peu de sucre. Elles sont délicieuses, croquantes et doucement épicées grâce à la cannelle et au piment de la Jamaïque.

(11 grammes de glucides)