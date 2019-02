4 / 20 FJZEA/Shutterstock On parle plus de sexe, mais on fait moins l’amour Même si les médias parlent plus que jamais de sexe, cela ne se traduit pas dans la population par une augmentation frénétique de l’activité sexuelle. Une étude menée en 2017 a montré que les couples américains ont eu 16 relations sexuelles de moins par an entre 2010 et 2014, par rapport à la période 2000-2004. Pire encore : les participants du groupe 2000-2004 accusaient déjà une baisse de neuf relations par an dans la période 2010-2014, en comparaison de la période 1995-1999. « Dans une précédente étude, nous avions conclu que le sentiment de bonheur chez les adultes de plus de 30 ans avait diminué entre 2000 et 2014 », ajoute TK. « Moins de sexe, moins de bonheur : rien d’étonnant à ce que l’adulte américain semble profondément frustré ces temps-ci. » Faites grimper le désir avec ces 30 trucs aphrodisiaques les plus efficaces.

5 / 20 UfaBizPhoto/Shutterstock En moyenne, le point culminant de l’activité sexuelle coïncide avec l’âge où on peut louer une auto Bon, il s’agit d’une corrélation et non d’une causalité… Mais d’après l’étude, c’est vers 25 ans que l’Américain moyen va être le plus actif sexuellement. Les chercheurs ont montré que les personnes dans la vingtaine ont plus de 80 relations sexuelles par année. Ce nombre chute à 60 fois par année vers 45 ans, puis à 20 fois par an vers 65 ans. Après le pic de 25 ans, la fréquence des relations sexuelles décline chaque année de 3,2 pour 100. Vous avez plus de 40 ans? Voici à quoi vous attendre côté sexe.