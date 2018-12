Adultère : 13 vérités que vous ignoriez sur l’infidélité

13 / 13

Strawberry Mood/Shutterstock

Il est possible de pardonner une infidélité

Certaines relations se renforcent après la liaison parce que le couple se rend compte de ce qu’il aurait pu perdre et redouble d’efforts pour retrouver l’intimité. Mais le partenaire infidèle doit demander et gagner son pardon. Les deux parties doivent être honnêtes sur leurs sentiments et assumer la responsabilité de réparer le déséquilibre qui a conduit à l’infidélité. La patience est le secret. Les plaies sont longues à guérir, mais la confiance peut être reconstruite.

Lorsque vous aurez commencé à désamorcer cette bombe émotive, vous pourrez entreprendre un nettoyage et jeter de nouvelles fondations. La question fatidique est de savoir si vous allez décider de rester ensemble. Plus vous comprendrez les causes ayant mené à cette infidélité, et le rôle que chacun y a joué, plus vous serez en mesure de lâcher prise, avec grâce et bienveillance, ou de continuer ensemble, avec sagesse.

Sans nier ou oublier, et bien que cela nécessite du temps et un travail de la part des deux partenaires, le pardon est possible après l’adultère.

