13 choses que vous devez savoir sur la pilule contraceptive

Comment fonctionne la contraception?

Il existe en gros deux types de pilules, toutes deux à base de formules synthétiques d’hormones de progestérone et de testostérone – frôlent les 100% d’efficacité si elles sont correctement utilisées. Le premier type contient de la progestérone, l’hormone sexuelle femelle, et l’autre une combinaison d’œstrogène et de progestérone, explique la Dre Jill Rabin, une spécialiste de la santé des femmes du Northwell Health de New Hyde Park, New York. Ces hormones préviennent la grossesse de différente manière. «La progestérone épaissit la glaire cervicale, qui devient alors un obstacle au sperme, et ralentit le mouvement des trompes de Fallope de sorte que l’ovule et le sperme ont de la difficulté à se rejoindre, explique-t-elle. Elle rend aussi la paroi utérine hostile à l’implantation.» L’œuf ne peut en effet s’accrocher à une muqueuse utérine trop mince – il a besoin d’un endroit tranquille et douillet pour s’implanter. L’œstrogène, lui, inhibe la contraception en supprimant l’hormone responsable de l’ovulation. «Si vous interrompez ce cycle, l’ovule ne sortira pas», dit la Dre Rabin. Aucune de ces méthodes de contraception ne vous protège contre les maladies sexuellement transmissibles (MST ou IST).