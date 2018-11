Gynécologue : 19 questions qu’on n’a JAMAIS osé lui poser!

– Mache Seibel, médecin, professeur à l’école de médecine de l’université du Massachusetts, et auteur de The Estrogen Window

«Les femmes mettent en moyenne cinq à sept ans avant de parler à leur médecin de leur problème de vessie parce qu’elles sont gênées ou craintives. Mais, de nos jours, la plupart des traitements ne requièrent pas de chirurgie – alors que c’était le cas il y a 20 ans. Il existe aujourd’hui quelques traitements non invasifs et même des médicaments en vente libre. Les médicaments constituent un traitement de seconde ligne et, si une chirurgie s’impose, il faut savoir qu’elles sont généralement très peu invasives et se pratiquent en mode ambulatoire.»

Je n’ai plus aucun intérêt pour le sexe

«Le problème le plus courant chez la femme est la perte de tout désir sexuel, mais c’est l’un de ceux qu’elles ont le plus de difficultés à aborder. Elles sont par ailleurs généralement heureuses de leur relation et n’ont aucun problème de santé physique ou mentale qui pourrait expliquer leur manque d’intérêt, et elles ont peur parce que, si rien ne peut expliquer les causes de leur problème, elles n’ont aucun moyen de le régler. Les femmes veulent «vouloir» – si vous voulez retrouver votre désir sexuel, en parler à votre médecin est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ne souffrez pas en silence, il existe de nombreux moyens de vous aider.»

– Sheryl A. Kingsberg, gynéco-obstétricienne à l’University Hospitals Case Medical Center et professeure de biologie reproductive et de psychiatrie à la Case Western Reserve University School of Medicine

