16 problèmes de sexe fréquemment abordés en thérapie de couple

Vous vous chicanez sur le désordre dans la maison, sur la facture d’électricité non payée. Ça peut tuer votre intérêt pour l’activité sexuelle. «Même si l’un des deux oublie la chicane, l’autre peut encore avoir du ressentiment», dit la psychologue Carla Marie Manly, auteure d’un livre sur les joies de la peur: Joy From Fear. «Des patients me confient qu’ils ne peuvent comprendre que leur conjoint puisse avoir une relation sexuelle après avoir eu un comportement horrible.» Elle vous suggère de faire l’effort d’être plus respectueux et plus tendre envers l’autre. «C’est alors que l’intimité sexuelle pourra croître et fleurir.»

C’est toujours moi qui fais les premiers pas

Le partenaire qui croit que c’est toujours lui qui fait les premiers pas peut éprouver du ressentiment. «Il a l’impression que sans lui, il ne se passerait rien», explique Lesli Doares, coach et consultante familiale en Caroline du Nord, auteure d’un essai sur les mariages qui durent: Blueprint for a Lasting Marriage: How to Create Your Happily Ever After With More Intention, Less Work. «Et il croit qu’il va vivre un rejet.» Il se retrouve dans la situation où il ne se sent pas désiré.

«La personne du couple qui a le moins de libido occupe la position de “contrôleur” des activités sexuelles: elle les permet ou pas.» Leslie Doares vous recommande d’adopter un esprit ouvert, de la bonne volonté et de faire les avances au moins une fois par mois. «Surtout, respectez votre engagement.»