13 choses que vous devez savoir sur le sexe dans la quarantaine

Attention, votre vie sexuelle est loin d’être terminée après 40 ans… vous vous réchauffez à peine! Voici ce que vous pouvez attendre du sexe quand vous entrez dans votre quatrième décennie.

Les baisses d’hormones peuvent être une bonne chose à plusieurs nivaux. Toutefois, en cas de réel manque de désir, vérifiez les façons d’améliorer votre vie sexuelle. «Durant la quarantaine, les hommes et les femmes subissent des changements hormonaux qui peuvent provoquer des changements dans l’excitation sexuelle, le désir et le confort physique général pendant l’activité sexuelle», explique Shannon Chavez, psychologue agréé et thérapeute sexuel certifié à Los Angeles. «Les changements dans les hormones peuvent nécessiter une augmentation de la stimulation pendant l’activité sexuelle ou une concentration accrue sur les plaisirs sensuels afin de réveiller l’excitation.»

JACOB-LUND/SHUTTERSTOCK

Vous pouvez être plus fantaisistes au lit

Vous pensez être confiné à la même routine parce que vous êtes dans une relation à long terme? Revoyez la situation: ce n’est qu’un des nombreux mythes sur le vieillissement. «Les couples âgés de plus de 40 ans ont le meilleur sexe de leur vie: ils se donnent plus de permissions et d’autorisation et ont la motivation d’explorer différents aspects de leur sexualité», a déclaré Shannon Chavez. «Dans leur quarantaine, les couples peuvent essayer plus d’excentricités, jouer des rôles, regarder des films érotiques ensemble, ouvrir leur relation à d’autres ou essayer le sexe tantrique.

Les couples sont plus ouverts à explorer à cet âge en raison de leur confiance sexuelle, la maturité de leur potentiel sexuel et leur désir de rendre le sexe plus ludique. En plus, ils ressentent un lien émotionnel plus profond pour des rapports sexuels plus significatifs et passionnés.»

