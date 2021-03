Signification des rêves: 25 choses surprenantes révélées

25 / 25

Vos menstruations approchent

Des femmes ont mentionné qu’elles ont eu des rêves torrides juste avant leurs règles. Et bien sûr, les hormones ont une influence sur les rêves. La gynécologue-obstétricienne Christiane Northrup dit que la veille de leurs menstruations, les femmes font face à une hausse du flux hormonal causant un sommeil irrégulier et des rêves fantasques.

L’explication théorique est que pendant la semaine qui précède le début des règles, la durée du sommeil paradoxal est plus courte, alors que les rêves se produisent principalement au cours de cette période. Donc, avant et pendant les menstruations, vous ne rêvez pas vraiment plus, mais vous vous réveillez plus souvent et vous souvenez mieux de vos rêves à cause de l’inconfort causé par le cycle menstruel.

