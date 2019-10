Le sexe après 50 ans: 6 mythes qu’il faut cesser de croire

Réalité: Dans les faits, des raisons physiologiques comme une mauvaise circulation sanguine, des troubles de la prostate ou les effets secondaires de certains médicaments sont souvent la cause des difficultés d’érection. Il existe des médicaments pour traiter ce problème, comme le citrate de sildénafil, le vardénafil et d’autres. Renseignez-vous sur les causes courantes de dysfonction érectile.

Moins de désir

Mythe:

Les couples de plus de 50 ans qui n’ont pas de relations sexuelles suivies ont moins envie d’en avoir et éprouvent moins de désir pour l’autre.

Réalité:

Le manque de contact sexuel chez les couples plus âgés résulte souvent de la maladie ou de l’invalidité d’un des partenaires.

Il faut cependant accepter que le sexe suive son propre cours quand on vieillit, ce qui ne veut pas dire que tout devienne négatif. La femme ménopausée qui n’a plus le souci de la contraception peut ressentir un sentiment nouveau de liberté et d’appétit sexuel qui se propage au couple. Et les couples retraités ou qui travaillent à temps partiel possèdent plus de temps et d’énergie pour leur vie sexuelle et leurs projets communs.

À partir de la cinquantaine, un couple se connaît intimement et la jouissance de l’autre n’a plus de secret. On imagine que les inhibitions sexuelles sont toutes disparues, et que la confiance et l’expérience s’inscrivent comme une garantie d’un épanouissement complet. Le sexe peut devenir un stimulant psychologique plus aigu lorsqu’il ne dépend plus seulement des taux hormonaux, mais qu’il s’alimente sur le désir de partager avec la personne aimée. Le sexe après 65 ans est peut-être moins fréquent, mais il peut devenir plus gratifiant chez de nombreux couples.

