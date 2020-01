Attirance et sex-appeal: 8 choses qui font craquer les hommes!

«Il n’est pas rare que les femmes cherchent à être quelqu’un d’autre», explique Meredith Haberfeld, mentore personnelle et spécialiste des relations humaines. «Pendant une vingtaine d’années, l’une de mes clientes a essayé de ressembler à la personne qui, selon elle, plairait à un homme, mais chaque fois, la relation amoureuse échouait. Puis, à 40 ans, elle a cessé de vouloir ressembler à quelqu’un d’autre pour oser être elle-même, quitte à perdre son nouvel amoureux. Or, elle est désormais mariée et heureuse en ménage.» On exerce plus d’attrait sur son partenaire, de même que sur ses amis et les membres de sa famille, quand on laisse sa véritable personnalité s’exprimer.

Attirance et confiance en soi

Psychologue et co-auteure de First Impressions: What You Don’t Know About How Others See You, Ann Demarais fait remarquer: «Le sex-appeal dépend de la manière dont on se présente. Plus on a d’assurance, plus on est attirant. Les gens vous jugent en fonction de l’opinion que vous avez de vous-même. La personnalité et le charme jouent un rôle plus important que l’apparence.» Sans compter que, selon elle, les traits de caractère positifs se répandent comme un feu de paille. «Quand on voit une qualité positive chez quelqu’un, on est automatiquement porté à lui en attribuer d’autres.» Adoptez ces 20 gestes pour augmenter votre confiance en vous!