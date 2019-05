Zéro déchet : 30 gestes à poser

7 / 30

Bob Pool/Shutterstock

Achetez en vrac

C’est d’une évidence… et c’est très économe. Amenez vos propres sacs et contenants (que vous lavez et réutilisez) et remplissez-les de sucre, de farine, d’épices et de tout ce dont vous avez besoin. Il en va de même pour l’huile, le miel, etc. Identifiez les petites boutiques en vrac dans votre secteur et vos emplettes ne seront plus jamais les mêmes… et seront tellement plus agréables!

Ne tombez plus jamais dans ces pièges du supermarché.