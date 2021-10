8 trucs pour réduire son gaspillage alimentaire et économiser jusqu’à 1700$/année

Après une longue journée au travail, la fatigue accumulée peut nous démotiver à cuisiner. On peut alors être porté à vouloir aller au restaurant ou à se faire livrer des repas préparés. Ce réflexe peut devenir très coûteux à la longue. Sur une année, ce sont des centaines de dollars investis pour manger à l’extérieur de la maison. Compte tenu que les commerces de la restauration doivent faire des profits, le prix des aliments sur le menu sont gonflés et représentent souvent plus de deux fois le prix qu’ils ont dans un supermarché. Selon le bulletin BioClips, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), près de 25% des dépenses alimentaires annuelles des Québécois sont effectuées dans des restaurants.

10 / 10

D’autres avantages à réduire son gaspillage alimentaire

D’un point de vue écologique

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, plus d’un tiers des aliments produits aujourd’hui sont perdus ou gaspillés. Au niveau national, il est estimé que 50% du gaspillage alimentaire généré au Canada est produit par les ménages, selon une étude effectuée par le Value Chain Management, un cabinet de consultants, d’Ontario, qui veille à améliorer les systèmes de production des entreprises canadiennes. Le gaspillage alimentaire génère beaucoup de gaz à effet de serre (GES). « Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e pays à produire le plus de GES dans le monde », déclare Estelle Richard, de Sauve ta Bouffe. Faire du compost à la maison constitue alors une piste intéressante, non seulement pour réduire les GES, mais aussi pour enrichir vos jardins et vos pots de plantes.

Pour renforcer votre sens de la créativité

Improviser dans sa cuisine et faire avec ce qu’on a pousse nos méninges à faire preuve de créativité. L’aptitude en résolutions de problèmes n’est pas une compétence qui se limite au monde des mathématiques, mais peut très bien se développer dans d’autres contextes, dont dans la cuisine. Ces astuces d’experts en cuisine vont vous simplifier la vie.

Partager et échanger : réduire les coûts pour tous

Cela peu sembler peu orthodoxe, mais l’échange de biens ne devrait pas se limiter à des objets matériels, explique la coordonnatrice Estelle Richard. Échanger et partager ses surplus d’aliments est une avenue aussi à considérer. Penser qu’on peut rendre service aux autres en les faisant épargner du temps (en leur offrant des surplus d’un repas cuisiné) et de l’argent peut nous amener à changer d’idée.