Durée de décomposition des déchets: 12 objets du quotidien sous la loupe

Et comme si ces chiffres n’étaient pas assez horrifiants, elles vont prendre 500 ans à se décomposer, libérant pendant tout ce temps dans l’air que nous respirons et dans l’eau que nous buvons des produits chimiques toxiques. Aux États-Unis seulement, on abat chaque année 200 000 arbres uniquement pour fabriquer des couches jetables.

Tampons et serviettes hygiéniques

Une femme utilise en moyenne 11 000 tampons jetables ou serviettes hygiéniques au cours de sa vie, et ces articles comportent tous plus ou moins des éléments en plastique. Pour les tampons, c’est l’emballage, et parfois l’applicateur; pour les serviettes, c’est l’emballage et la partie absorbante elle-même.

Inutile de dire que tout cela met longtemps à disparaître : environ six mois pour les tampons, 25 ans pour les applicateurs (s’ils ne sont pas avalés entretemps par la faune marine), et jusqu’à 800 ans pour les serviettes.