Voici comment fabriquer ses pesticides maison (et non toxiques)

ESKYMAKS/SHUTTERSTOCK

Bicarbonate de soude

Le mildiou poudreux, les taches noires et brunes et d’autres maladies fongiques peuvent être traités avec ce remède non toxique. GrowNetwork recommande de combiner 4 c. à thé de bicarbonate de soude avec 1 c. à thé de savon vaisselle liquide doux et 4 litres d’eau.

Avec un flacon pulvérisateur, appliquez ce pesticide maison sur toutes vos plantes, même les parties qui ne montrent pas encore de signes de champignons.

«Le bicarbonate de soude agit sur le PH et l’environnement de la plante, ce qui fait en sorte que les champignons ont plus de misère à se répandre sur les plantes», explique Marie Beaupré.

