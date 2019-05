40 choses à savoir absolument avant d’utiliser du papier

«Fréquenter les espaces verts peut aider à soulager la dépression, le TDAH, la maladie d’Alzheimer et plus encore», rapporte Scientific American . Une étude a même révélé que la criminalité diminuait dans les secteurs où l’on ajoutait des espaces verts.

Le recyclage de ressources telles que le papier peut en effet faire économiser des millions de dollars aux entreprises, ce qui en fait non seulement le meilleur choix éthique et environnemental, mais aussi le plus économique.

Les gens ne pensent pas à recycler leurs journaux

Selon Conserveatree.org, il faut entre 8 et 15 arbres pour fabriquer une tonne de papier journal ou de papier magazine. Et la World Association of Newspapers and News Publishers estime que 2,5 milliards de personnes lisent leur journal en version papier au moins une fois par semaine.

Il n’est pas nécessaire de faire le calcul pour comprendre que cela fait beaucoup d’arbres et de papier. Certaines personnes recyclent leurs journaux et magazines, mais d’autres non. La prochaine fois que vous tiendrez un journal dans vos mains, souvenez-vous qu’il est important de s’en débarrasser de la bonne façon.