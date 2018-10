De nouvelles études suggèrent que le BPA pourrait être nocif pour le cœur et les artères en provoquant de l’arythmie (battements irréguliers) et de l’athérosclérose (formation de plaque sur les parois artérielles).

Les produits «sans BPA» sont trompeurs

L’élimination du BPA ne règle pas tous les problèmes. Une étude récente portant sur plus de 450 produits sans BPA dans un environnement normal (micro-ondes, lave-vaisselle et exposition au soleil) a révélé que plus de 95 % d’entre eux émettaient des éléments chimiques (comme le BPA) qui mimaient les estrogènes. «On élimine le BPA, mais les produits qui le remplacent n’ont pas encore fait l’objet d’études approfondies, et pourraient avoir les mêmes effets, souligne Megan Casper. Le BPS, par exemple, qui est un substitut courant du BPA dans les bouteilles d’eau, n’est pas nommé sur l’étiquette, alors qu’il peut provoquer des réactions similaires au BPA.»

Pour vos lunchs ou pour conserver vos aliments, choisissez des contenants non toxiques d’acier inoxydable au couvercle en silicone. Le silicone est plus durable et résiste mieux aux températures que le plastique, en plus d’être moins nocif pour l’écologie marine. Il est inodore, difficile à tacher, hypoallergène et non bactérien. Il se met au lave-vaisselle comme au four.