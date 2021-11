À quelle fréquence faut-il laver sa bouteille d’eau réutilisable?

NEW AFRICA/SHUTTERSTOCK

Imaginer que l’eau dans nos bouteilles réutilisables pourrait représenter un danger pour notre santé est inconcevable. Pourtant, les microbes sont reconnus pour prospérer dans l’humidité, notamment les aérobies comme les bactéries, les virus et les champignons. Et selon la microbiologiste Miryam Z. Wahrman, auteure de The Hand Book: Surviving in a Germ-Filled World, ces microbes peuvent contaminer l’eau de nos bouteilles, en particulier lorsqu’on ne les rebouche pas quand elles ne sont pas utilisées. Voici les autres pires habitudes pour transmettre les microbes.

Dès la première gorgée, «l’eau qui reste dans la bouteille conserve des traces de tout élément qui se trouve sur vos lèvres et dans votre bouche, précise-t-elle. Il pourrait même s’agir de particules d’aliments, si vous mangiez en buvant.» Votre eau pourrait donc receler des microbes et des traces de nourriture.

Cette pensée devrait vous guider quand vous voulez partager votre bouteille ou boire dans celle d’autrui. Il est toujours préférable que chaque membre de la famille possède sa propre bouteille. Enfin, même si cela paraît évident, ne partagez pas votre eau et vos microbes quand vous êtes malade.

Vous devriez aussi vous méfier des lieux où vous laissez votre bouteille. Un environnement humide et chaud stimule la croissance bactérienne, surtout lorsqu’il s’agit d’une bouteille transparente laissée au soleil, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. «Les microbes actifs adorent l’eau et la chaleur», souligne La Dre Wahrman. Ces endroits incluent votre auto et le fond de votre sac de sport.

Quel est le risque de ne pas nettoyer régulièrement sa bouteille d’eau? «L’eau contaminée des bouteilles peut transmettre à peu près tout ce qui s’attrape et qui provient d’un contact occasionnel», ajoute la Dre Wahrman: rhumes, grippe et bien d’autres maladies moins courantes, dont des infections rares. «Vous n’attraperez pas nécessairement tous les microbes, car vous êtes protégé par votre système immunitaire et d’autres barrières, comme l’acide gastrique, qui élimine les microbes. Mais le fait de vous exposer sans raison à des virus inconnus pourrait accroître votre vulnérabilité aux maladies», prévient-elle.

Alors, à quelle fréquence faut-il nettoyer nos bouteilles réutilisables? Au moins une fois par jour, conseille-t-elle. En soirée, videz votre bouteille (ne la remplissez jamais directement en mélangeant l’eau fraîche à l’ancienne), et nettoyez-la avec du savon à vaisselle et de l’eau. Rincez bien et remplissez d’eau fraîche.

