Rénover sa maison: quand remplacer ces 22 éléments?

Selon l’Office de la protection du consommateur, la longévité d’une laveuse est en moyenne de 11 ans – entre 8 et 12 ans. Toute réparation dépassant les 650$ devrait vous inciter à remplacer l’appareil. Les problèmes les plus fréquents touchent le joint d’étanchéité, l’interrupteur et le clapet.

Cuisinière et four

La durée de vie de la plaque de cuisson et du four repose sur le modèle et la fréquence d’utilisation. Selon l’association internationale des inspecteurs résidentiels, un four à gaz a une durée de vie de 10 à 18 ans, une cuisinière au gaz de 15 à 17 ans et une cuisinière électrique de 13 à 15 ans.

