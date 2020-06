30 articles ménagers réutilisables (mais vous ne le savez pas!)

ANDRE SCHEBAUM / EYEEM/GETTY IMAGES

Coquilles d’œuf

Il est possible d’utiliser des coquilles d’œufs soigneusement lavées et séchées pour y déposer votre café le matin et réduire son taux d’acidité. Cela améliorera son goût et rendra votre boisson préférée plus facile à digérer.

