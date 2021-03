10 techniques pour blanchir vos dents naturellement à la maison

Le citron blanchit-il vraiment les dents? Pour faire une réponse courte : oui. Le citron est riche en acide citrique qui agit sur vos dents comme une sorte de «javellisant» naturel. Cela peut sembler alarmant, mais ne paniquez pas. Mélangez 5 ml (1 c. à café) de jus de citron avec assez de bicarbonate de soude pour en faire une pâte, et vous obtiendrez un moyen aussi efficace que sûr de blanchir vos dents à la maison. Le bicarbonate de soude est légèrement abrasif (ce qui en fait un produit idéal pour enlever les taches des surfaces) et très alcalin, ce qui aide à neutraliser l’acidité naturelle du jus de citron.

4 / 10

Elizaveta Galitckaia/Shutterstock

Du charbon actif

Si vous cherchez un moyen de blanchir vos dents rapidement à la maison, essayez le charbon actif, une technique toute naturelle. On obtient le charbon actif en traitant du charbon avec de l’oxygène et du chlorure de calcium. Et, ce sont ses capacités hyper absorbantes qui en font un agent reconnu de blanchiment des dents. Le charbon actif est en effet très efficace pour absorber les tanins, des composés chimiques reconnus pour tacher les dents et que l’on trouve par exemple dans le thé, le café et le vin. Trempez simplement votre brosse à dents dans du charbon actif en poudre (assurez-vous qu’il soit de qualité alimentaire, donc pas le truc que vous ramassez au fond du barbecue) et brossez-vous les dents normalement pour en faire disparaître les taches.

Découvrez toute la vérité sur les effets du charbon actif.