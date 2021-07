9 signes d’infection suite à une blessure à ne jamais ignorer

3 / 9

ISTOCK/TANAWATPONTCHOUR

Vous ne mettez pas de pansement

Vous croyez que laisser votre peau «respirer» après avoir nettoyé une coupure ou une éraflure est une bonne idée. Pas vraiment ! Exposer votre peau de cette façon ouvre grande la porte aux infections, avertit la Dre Au. «Les nouvelles cellules doivent migrer vers les zones appropriées pour aider à la guérison, précise la dermatologue. Garder votre blessure couverte et humide facilite ce processus. Ce n’est pas le cas si vous la laissez à l’air libre.» La meilleure façon d’accélérer la guérison et de veiller à prévenir l’infection est de garder la plaie hydratée avec des onguents comme la Néosporine, la vaseline ou l’Aquaphore. Selon l’Académie américaine de dermatologie, «la gelée de pétrole empêche la plaie de se dessécher et de former une croûte; les plaies avec des croûtes mettent plus de temps à guérir.» En cas de besoin, il est toujours utile de savoir comment sauver une vie.