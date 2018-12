Soin de la peau en hiver : 12 trucs de dermatologues

«L’écran solaire est incontournable en hiver», dit la Dre Kim. Les rayons ultraviolets sont présents et peuvent causer des dégâts toute l’année, même par temps nuageux. La neige reflète en plus les rayons UV (surtout en altitude), aussi conseille-t-elle d’être très vigilant et de se protéger lorsque nous pratiquons des sports d’hiver tels que le ski ou la planche à neige.

8 / 12

iStock/petrunjela

Ils dorlotent leurs lèvres

Ne pas mettre de baume à lèvres en hiver, c’est vivre dangereusement. Les vents froids du dehors et la chaleur sèche de l’intérieur peuvent vraiment ruiner les barrières protectrices naturelles de vos lèvres de sorte qu’elles ne disposent plus de l’eau dont elles ont besoin pour rester souples et douces (rappelez-vous que vos lèvres n’ont pas de glandes sébacées qui leur permettraient de rester hydratées). Une substance aussi rudimentaire que la gelée de pétrole vous fournira une couche protectrice qui suffira à protéger et à traiter les lèvres gercées. Évitez également de vous lécher les lèvres, car les enzymes présents dans la salive peuvent accroître l’irritation et causer gonflements et gerçures, avertit la Dre Jessica Weiser, dermatologue à New York.

Si vous n’avez pas de baume, ces remèdes naturels rendront à vos lèvres leur aspect pulpeux.