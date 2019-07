34 symptômes, causes et remèdes à la mauvaise haleine

Par nos conseils et nos astuces, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la mauvaise haleine, mais que vous n’avez jamais osé demander.

La mauvaise haleine peut être notamment causée par la consommation de tabac, d’alcool ou d’aliments comme l’ail, l’oignon ou les anchois, connus pour laisser une odeur désagréable. Par ailleurs, plus la bouche est sèche, plus les bactéries y prolifèrent et s’y maintiennent, générant ainsi des odeurs désagréables. En ce sens, tout ce qui contribue à réduire la production de salive a tendance à donner mauvaise haleine: respiration par la bouche, vieillissement et absorption de certains médicaments. La mauvaise haleine peut aussi être liée à une affection médicale. Voici un survol des principales causes de la mauvaise haleine.

Mauvaise hygiène de la bouche

Une bonne hygiène dentaire demeure fondamentale pour corriger un problème d’halitose. Brossez-vous les dents après chaque repas et utilisez tous les jours la soie dentaire. C‘est le meilleur moyen d’éliminer les bactéries dans la bouche et entre les dents, où les bactéries causant la mauvaise haleine se multiplient.

En vous brossant les dents sans délai, vous empêchez le développement de la plaque, pellicule molle et collante qui recouvre les dents et les gencives. N’oubliez pas de remplacer votre brosse à dents à intervalles réguliers, car des micro-organismes peuvent s’y installer et infecter votre bouche.

Faites-vous régulièrement nettoyer les dents chez le dentiste pour réduire au minimum les accumulations de plaque. L’Association dentaire canadienne recommande un bilan dentaire tous les six mois, mais votre dentiste peut allonger ou raccourcir cette période selon la façon dont vous vous brossez les dents.

Pour préserver votre brosse à dents des bactéries, gardez-la à l’envers dans un gobelet de plastique avec couvercle, rempli d’eau oxygénée. Rincez-la bien avant de vous en servir.

Frottez également votre langue avec la brosse à dents ou un grattoir afin de vous débarrasser des bactéries qui y logent. Vous pouvez également vous rincer la bouche avec un produit du commerce à la condition, cependant, de ne pas en abuser et d’éviter ceux dont la teneur en alcool est élevée : en desséchant votre bouche, ils pourraient contribuer à aggraver le problème.

