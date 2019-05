30 bons (ou mauvais) achats à faire chez Costco

17 / 30

Éviter : les fruits et les légumes frais

Pour leur fraîcheur, leur empreinte écologique et leur saveur, vous devriez acheter vos fruits et vos légumes à votre marché local. Ceux du Costco proviennent souvent de loin et sont «suremballés». De plus, parce qu’ils sont vendus en grosse quantité, vous risquez d’en gaspiller.

