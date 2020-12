13 aliments à ne jamais consommer après la date de péremption

4 / 15

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Fromages à pâte molle

Les fromages à pâte ferme, comme le cheddar ou le gouda, se gardent plus longtemps au frigo, car ils résistent mieux aux bactéries et à la moisissure. Mais une fois entamés, ils doivent, comme ceux à pâte molle, être consommés dans les trois à quatre semaines qui suivent, selon l’Academy of Nutrition and Dietetics. Vous pouvez retirer une tache de moisissure, en enlevant 2 centimètres tout autour, et manger le reste, s’il le faut.

Mais les fromages frais – comme la ricotta, le fromage à la crème ou le fromage de chèvre – sont plus sensibles aux bactéries et devraient être jetés au premier signe de détérioration, ou après leur date de péremption. En général, plus la pâte est molle et moins le fromage se conserve. On estime à deux semaines la durée du fromage à la crème et à une semaine celle de la ricotta, selon les experts de l’Academy of Nutrition and Dietetics.