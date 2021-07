20 frais cachés que vous payez sans le savoir

«Ces frais non compris dans leur forfait surprennent souvent les touristes. Pour éviter tout supplément à l’inscription, il vaut mieux vous renseigner auprès de l’hôtel pour tout frais imprévu», ajoute Natasha Smith.

Les hôtels populaires des lieux touristiques exigent souvent des taxes touristiques non négociables. Elles peuvent atteindre 12$ à 37$ par nuit.

Fournisseurs de télé par câble

Les fournisseurs de télé par câble ajoutent des frais pour compenser leurs coûts, tout en affirmant offrir les meilleurs prix, explique Garrett Gunderson. Ces frais proviennent de leur offre de certains réseaux et de canaux de sports régionaux. «En général, les fournisseurs de télé par câble renégocieront leurs forfaits et réduiront leurs frais de service Internet et de câble, entre autres, si vous voulez annuler votre abonnement. Il m’est arrivé de réduire mon forfait mensuel de 70$ de cette façon», poursuit-il.

Scrutez votre facture de télévision par câble pour identifier les chaînes que vous n’utilisez pas et les frais excédentaires. Négociez un forfait qui contient vos chaînes préférées. Examinez les frais pour les boîtiers de réception et pour le modem. On peut parfois acheter un modem (qui sera payé en quelques mois) plutôt que le louer.

L’abonnement au câble est d’ailleurs l’une des dépenses que vous pouvez arrêter pour économiser une belle somme.