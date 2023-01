Quelle est la température idéale pour le congélateur?

JORG GREUEL/GETTY IMAGES

Le congélateur est l’un des électroménagers les plus pratiques qui soient. La congélation permet de faire des provisions de produits d’épicerie en solde, de conserver légumes et fruits de saison, de stocker des plats congelés et d’avoir des glaçons à volonté. Mais trop de bonnes choses peuvent causer un problème de rangement et, si vous aimez congeler, cela s’applique aussi au congélateur-coffre!

On n’utilise pas un congélateur comme un réfrigérateur, qu’il s’agisse de stockage ou de température idéale. Pour garantir la sécurité des aliments surgelés et pour que la crème glacée reste très ferme, il faut les congeler à une température beaucoup plus basse. Mais laquelle? Poursuivez votre lecture.

La gamme parfaite de température

Le degré de congélation de l’eau et de nombreux aliments se situe à 0°C (32°F), d’où l’impression qu’il s’agit d’un niveau de congélation sécuritaire. Mais attention! La température idéale d’un congélateur est de -18°C (0°F). Un froid intense procure une congélation complète des aliments, en plus de prévenir leur dégradation.

Le froid élevé cause-t-il des brûlures de congélation?

Non. Ces brûlures, qui modifient le goût et la texture, résultent d’une exposition à l’air, et non au froid excessif. Pour prévenir cet effet, il faut d’abord bien emballer les aliments. L’idéal est d’utiliser deux matériaux différents: un sac de congélation en plastique, dont on peut expulser l’air, et du papier aluminium. Vérifiez si les contenants en verre peuvent aller au congélateur avant de vous en servir pour cet usage.

Comment vérifier la température du congélateur

On peut régler la température avec les cadrans de commande. Les chiffres ne correspondent cependant pas précisément aux températures, puisqu’ils indiquent plutôt une température plus froide ou moins froide. Alors, comment savoir si c’est la bonne température? Achetez un thermomètre qui mesure les températures sous les -18°C (0°F). Déposez deux paquets congelés depuis plus d’un jour sur l’étagère du milieu. Placez le thermomètre entre les deux, fermez la porte et attendez 3 minutes pour en faire la lecture. Vous saurez alors si votre appareil est réglé à la température optimale de congélation.

Vous pouvez aussi évaluer la température par un simple coup d’œil sur le contenu. Si les aliments sont couverts de givre, votre congélateur n’élimine pas assez d’humidité. La température est probablement trop basse, et devrait être légèrement remontée. Inversement, si la nourriture paraît molle ou fondante, cela indique que la température n’est pas assez froide et qu’elle doit être baissée.

Comment maintenir la température optimale du congélateur

En plus d’un réglage à basse température, il est primordial de superviser un autre facteur clé: la circulation de l’air. Il faut permettre un flux d’air adéquat afin d’assurer une bonne température, et un refroidissement égal de chaque zone. Et évitez de le surcharger et de bloquer le ventilateur. Cela pourrait avoir une incidence sur la durée de vie du frigidaire ou du congélateur-coffre.

Il faut également:

Dégivrer régulièrement le congélateur, pour qu’il fonctionne efficacement (et prévenir la détérioration de bons aliments par le givre!)

Placer les nouveaux aliments à l’arrière pour vous inciter à consommer ceux qui sont devant et qui ont été congelés depuis plus longtemps.

Toujours noter la date de péremption d’un aliment, ainsi que celle de sa congélation, afin de savoir à quel moment il faut le consommer.

Employer un thermomètre de congélateur pour faire un suivi de la température.

Conserver les aliments au congélateur à la bonne température garantit leur sécurité, même si leur texture et leur goût s’altéreront avec le temps. De plus, il faut s’assurer que les aliments destinés aux prochains repas peuvent se conserver au congélateur, que l’éclairage est fonctionnel. Enfin, choisissez selon votre préférence un congélateur combiné en haut ou en bas du réfrigérateur.

