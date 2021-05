Comment congeler les fruits et les légumes

6 / 7

Comment congeler les légumes

Voici comment congeler tous les types de légumes afin de préparer un repas santé en quelques minutes.

Poivrons: contrairement aux autres légumes, les poivrons n’ont pas besoin d’être blanchis avant la congélation. Retirer les pépins, couper en tranches ou en dés et congeler à plat dans un sac approprié pour le congélateur.

Brocolis et choux-fleurs: tailler les feuilles et retirer la tige. Couper les légumes en morceaux de 1 à 1½ pouce avant de les blanchir pour 3 minutes. Laisser-les ensuite refroidir dans un bol de glaçons et les congeler à plat sur une plaque de cuisson.

Courges musquées et autres sortes de courge d’hiver: les courges d’hiver peuvent être indigestes lorsqu’elles sont congelées sans être cuites d’abord. Couper et cuire les courges au four ou à l’autocuiseur et les refroidir avant de les congeler.

Maïs: il est plus facile de congeler le maïs lorsqu’il est retiré de l’épi, mais vous pouvez tout de même le congeler entier si vous le souhaitez. Sélectionnez un maïs bien frais et retirez les feuilles et les soies. Blanchir le maïs pendant 4 minutes et laisser refroidir avant d’enlever les grains avec un couteau bien aiguisé.

Haricots verts et petits pois: retirer les petits pois de leur gousse et blanchir pour 1 à 1 minute et demie. Pour les haricots, blanchir pendant 3 minutes.

Patates: les patates ont un niveau d’eau élevé, même lorsqu’elles sont cuites. Nous recommandons de congeler seulement les patates à chair ferme, comme les patates rouges ou les Yukon Gold. Avant de les congeler, couper et cuire légèrement les patates pendant 5 minutes, soit en les bouillant ou en les enfournant à 475°F, ou encore en les faisant frire dans l’huile à 350°F

Courgettes et courges d’été: afin de vous en servir pour la cuisine, blanchir les courgettes râpées pendant 1 ou 2 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient transparentes. Pour tout autre usage, couper les courgettes ou les courges d’été en tranches ou en dés et les blanchir de 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient fermes.