Voici comment conserver ces 11 aliments super périssables

ATU IMAGES/GETTY IMAGES

Baies

Une fois cueillies, les baies perdent rapidement leur fraîcheur. Pour les conserver plus longtemps, il faut d’abord s’assurer qu’elles sont complètement sèches. On les range ensuite, non lavés, dans le bac à légumes du réfrigérateur dans un récipient où l’on aura déposé des serviettes en papier. Cela gardera l’humidité à distance et les baies seront savoureuses pendant 5 à 7 jours.

Pouvoir préparer un repas à la dernière minute peut parfois dépanner: voici la liste des aliments non périssables à toujours avoir dans son garde-manger.